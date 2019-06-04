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Росздравнадзор предупредил об опасности получения в клиниках наркоза "по требованию"

В ведомстве уточнили, что пациенты платят дополнительные деньги за то, чтобы получить общий наркоз, пытаясь избежать дискомфорта, они подвергают свое здоровье риску

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор предостерег граждан от использования услуги "анестезия по требованию", когда пациенты доплачивают деньги за получение общего наркоза. Об этом во вторник сообщила пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

"Общий наркоз дается пациенту только при наличии соответствующих медицинских показаний. Как и любое другое медицинское вмешательство, общая анестезия может иметь свои осложнения. В последнее время растет популярность "анестезии по требованию" - пациенты платят дополнительные деньги за то, чтобы получить общий наркоз, невзирая на возможные негативные последствия. Пытаясь избежать дискомфорта, пациенты подвергают свои жизни и здоровье серьезному риску", - приводятся в сообщении слова руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрея Плутницкого.

В сообщении отмечается, что в мае ведомство провело проверку медцентра "Добромед" по факту смерти пациента. Установлено, что погибшему был сделан общий наркоз, несмотря на отсутствие показаний для него и наличие проблем с сердцем.

"Проводивший предварительный осмотр анестезиолог-реаниматолог не назначил дополнительной консультации терапевта, несмотря на жалобы пациента на проблемы с сердцем и повышенное артериальное давление. Врач, будучи осведомленным о том, что показаний к применению общего наркоза нет, все же провел общую анестезию с использованием препаратов для внутривенного введения", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, во время процедуры анестезии состояние пациента резко ухудшилось, врачи попытались провести реанимационные мероприятия, но в клинике не было необходимого для этого оборудования - аппарата ИВЛ, набора для интубации трахеи, дефибриллятора. Пациент умер.

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