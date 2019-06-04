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Объявившие голодовку сироты в Хабаровске завершили акцию

Акция завершилась после встречи с членами регионального правительства, которые будут держать на контроле ситуацию с жильем для сирот

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Бывшие воспитанники детских домов, объявившие накануне голодовку в Хабаровске из-за невыдачи им квартир, завершили акцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Хабаровского края.

"Участники акции ушли после встреч с членами правительства края, которые будут держать ситуацию с жильем на контроле", - сказал представитель пресс-службы.

Одиннадцать человек из числа бывших детей-сирот 3 июля утром объявили голодовку. Этой акцией они выражали протест против непредоставления им квартир. Многие имеют решения судов о выдаче жилья, которые не исполняются. Одной из участниц стало плохо, ее госпитализировали, она находится в удовлетворительном состоянии.

Глава региона Сергей Фургал дважды встречался с участниками акции. Он сообщал, что проблема с жильем для сирот в крае не решалась долгие годы, в 2019 году будет сдано и закуплено 580 квартир. Всего в Хабаровском крае, по данным прокуратуры региона, жилье ждут около 3,3 тыс. сирот.

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