Власти Адыгеи считают важным обеспечение прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО

МАЙКОП, 4 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи считают важным обеспечение прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил во вторник глава региона Мурат Кумпилов по итогам совещания Генпрокуратуры РФ по вопросам исполнения законодательства при обращении ТКО в Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"В этой части важен прокурорский надзор и конструктивное взаимодействие власти субъектов, органов прокуратуры и региональных операторов", - сказал Кумпилов. По его словам, при проведении реформы в сфере обращения с ТКО важно достичь главных результатов, а именно - неукоснительного соблюдения санитарных норм, улучшения качества услуг, а также повышения доступности данных услуг для населения. Все это, как заметил Кумпилов, напрямую влияет на экологию региона и сохранение окружающей среды.

В свою очередь в пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что в Адыгее с начала года начала действовать новая система обращения с ТКО с участием регионального оператора - "Экоцентр". С этой компанией заключено соглашение на 10 лет, утверждена территориальная схема обращения и разработана региональная программа. "До конца года планируется завершить сезонные замеры накопления отходов для корректировки установленных нормативов", - сказал собеседник агентства, пояснив, что предельный единый тариф на услугу оператора установлен в размере 608 рублей за кубометр отходов.

Для городского населения, проживающего в частных домах, плата в месяц за вывоз мусора составляет в Адыгее 113 рублей с человека, для жителей многоквартирных домов - 91,21 рубля, для селян - 70 рублей. "Льготные категории граждан федерального значения имеют возможность получения субсидии, также субсидией могут воспользоваться семьи, у которых общая сумма платежей за содержание жилого помещения и коммунальных услуг превышает 22% от совокупного дохода", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в республике эксплуатируется два полигона для ТКО - в Адыгейске и Майкопе. При этом, по данным собеседника агентства, предусмотрено строительство одного отходоперерабатывающего комплекса в Майкопском районе площадью 15,7 га. "В рамках инвестиционного проекта ООО "Экоцентр" стоимостью 450 млн рублей здесь предполагается создать мусоросортировочный комплекс, участок биокомпостирования и полигон для размещения не утильной части ТКО", - уточнили в пресс-службе. Начало реализации инвестпроекта - осень 2019 года.

Также в пресс-службе заметили, что Адыгея участвует в реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" нацпроекта "Экология". К 2024 году региону необходимо наладить обработку 100% ТКО, из которых 40% должно быть утилизировано. Сейчас идет подготовка к конкурсному отбору подрядной организации по созданию до 2020 года в Адыгейске мусоросортировочного комплекса.