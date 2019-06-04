Матвиенко заявила, что давление на русский язык всегда будет встречать решительный отпор

ЯЛТА /Республика Крым/, 4 июня. /ТАСС/. Любое давление на русский язык и культуру будет встречать решительный отпор, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник в ходе открытия международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово".

"Хотела бы поблагодарить тех крымчан, которые в годы украинизации сохраняли русский язык. К сожалению, сегодня мы становимся свидетелями агрессивного наступления на все, что связано с Россией, продолжаются попытки стереть память о решающем вкладе нашей страны в победу над фашизмом. Кое-где происходит вытеснение... русскоязычного землячества, принимаются законы, лишающие людей права не только на изучение родного языка, но даже на его использование", - сказала она.

"Убеждена, что такая практика обречена на провал - любое давление на русский язык и культуру будет встречать наш решительный отпор", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что сегодня на русском языке говорят более 300 млн человек во всем мире. По ее словам, "это самый распространенный язык на европейском континенте", он позволяет россиянам за рубежом "ощущать духовную связь со своей исторической родиной, сохранять свою идентичность".

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Мероприятие направлено на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

В рамках фестиваля 5 июня пройдет Международный гуманитарный Ливадийский форум.