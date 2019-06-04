Новый стационар Санкт-Петербургского детского хосписа открылся в Павловске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский детский хоспис открыл новое помещение стационара в городе Павловске. В учреждении одновременно смогут получать помощь девять детей совместно с их родителями, сообщил во вторник генеральный директор автономной некоммерческой организации "Детский хоспис", протоиерей Александр Ткаченко.

"Сегодня на территории парка Мариенталь в городе Павловск Санкт-Петербурга открывается еще один стационар Санкт-Петербургского детского хосписа. Учреждение полностью готово к открытию, закуплено необходимое оборудование, [есть] определенный персонал, который будет здесь работать, получена медицинская лицензия, поэтому в самое ближайшее время здесь будут пациенты. В стационаре смогут находиться девять пациентов со своими родителями", - сказал Ткаченко журналистам на открытии.

Наполнить дни жизнью

Как пояснил глава учреждения, сейчас на учете в санкт-петербургском хосписе стоит 270 человек, часть пациентов находятся в основном корпусе хосписа (на ул. Бабушкина в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС), других обслуживают на дому. По словам Ткаченко, предполагается, что в Павловск будут направлять детей с онкологическими заболеваниями и те, кому требуется искусственная вентиляция легких.

"Пациенты, которые попадают в хоспис - это пациенты с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, но мы знаем, что хороший уход, организованный за пациентами, позволяет продлить жизнь. Когда усилиями медицинских и немедицинских сотрудников пациент живет наполненной событиями жизнью, она приобретает яркие краски, возникает мотивация, возникают силы для жизни, пациент живет дольше", - отметил Ткаченко.

Руководитель "Детского хосписа" рассказал, что на создание нового корпуса ушло четыре года. Власти Петербурга передали учреждению здание, но оно требовало реконструкции. Сейчас в корпусе есть обеденный зал, кухня, на крыше обустроена терраса для прогулок детей. В двухэтажном помещении смонтирован лифт, на территории организовано видеонаблюдение.

"Мы дальше будем развивать паллиативную помощь, сейчас разрабатываем соответствующую программу, отца Александра [Ткаченко] я попросил подключиться с учетом тех наработок, которые существуют, чтобы мы двигались вперед. Замечательно, что этот проект делается совместно с бизнесом, НКО, совместно с городом. Это очень радует, потому что это, прежде всего, любовь к людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию", - отметил на открытии врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и добавил, что власти города совместно с Ткаченко рассматривают возможность открытия еще одного подобного детского учреждения.

По словам протоиерея, на обустройство нового здания было направлено порядка 180 млн рублей, в основном это средства благотворителей, а содержаться пациенты уже будут на бюджетные средства. "Интерьеры учреждения созданы в уютном домашнем стиле. Каждый пациент сможет выбирать цвет палаты, в которой он будет находиться, взять с собой предметы из дома", - рассказал он.

Как пояснила журналистам заместитель гендиректора АНО "Детский хоспис" Елизавета Кононова, в корпусе также обустроена игровая и сенсорная комнаты, сухой бассейн, чтобы привносить в жизнь обездвиженных детей больше тактильных ощущений. В среднем, в зависимости от ситуации, пациенты находятся в хосписе около трех недель.

Петербург как стандарт паллиативной помощи

Как отметил Ткаченко, развитие детской паллиативной помощи в России началось именно в Санкт-Петербурге и первое подобное государственное учреждение открылось в городе. "Самая главная ценность детского хосписа - это люди, благодаря ним был создан первый хоспис в стране, были разработаны нормативно-правовые документы, учебные пособия, по которым сейчас учится вся страна", - рассказал он.

Сейчас петербургский хоспис - ресурсный центр по развитию паллиативного направления, его руководство также помогает открывать новые учреждения на территории России. "Готовится к открытию детский хоспис в Домодедове, планируется открыть в конце августа. В Белгороде предполагаю, что будет построен хоспис до конца года. Мы также оказываем сопровождение по строительству хосписов в Симферополе, Севастополе, других городах", - пояснил Ткаченко.

Негосударственное медицинское учреждение "Детский хоспис" было создано в 2006 году. Важным на том этапе развития стало то, что пациенты смогли получать не только медицинскую, но и социальную, психологическую и духовную помощь.

В целях дальнейшего повышения доступности и качества детской паллиативной помощи в Петербурге в 2010 году по инициативе протоиерея Александра Ткаченко и при поддержке правительства города был открыт первый в России государственный детский хоспис. Учреждение выполняет государственное задание за счет средств из петербургского бюджета, а также за счет средств, поступающих от благотворителей; платных услуг хоспис не оказывает.