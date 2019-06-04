Опрос: популярность статуса предпринимателя с 2012 года выросла на 8%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Почти 70% россиян позитивно относятся к предпринимательству и считают карьеру в бизнесе перспективной. Об этом говорится в расширенной версии исследования в рамках проведенного при поддержке Сбербанка "Глобального мониторинга предпринимательства" (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), результаты которого представили во вторник в Санкт-Петербурге.

"Статус предпринимателя назвали привлекательным 68% опрошенных. В репрезентативном опросе участвовали 2 тыс. представителей взрослого трудоспособного населения России. В прошлом году на 5% увеличилась оценка наличия хороших возможностей для бизнеса в регионах проживания респондентов и на 3% - оценка легкости открытия нового бизнеса. Несмотря на это, большинство опрошенных считают, что открыть бизнес в России тяжело", - говорится в тексте.

Как пояснила ТАСС руководитель российской команды GEM, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Верховская, за все время исследования с 2012 года отмечалось позитивное отношение к статусу предпринимателя."Это позитивное отношение колебалось от 59,8% в 2012 году до 68% сейчас. Я думаю, что постепенно образ предпринимателя, который что-то создает здесь, рядом с тобой, а не олигарха, который сидит во дворце, создается. Естественно, отношение к нему становится лучше", - добавила она.

Как отмечается в исследовании, прирост числа предпринимателей сохраняется, однако в 2018 году лишь 5,1% респондентов заявили о планах открыть бизнес в ближайшие три года. "Таким образом, значение уровня предпринимательских намерений оказалось одним из самых низких среди стран-участниц проекта: в 2018 году Россия заняла предпоследнее место, разделив его с Болгарией", - говорится в документе.

Проект "Глобальный мониторинг предпринимательства" является крупнейшим в мире исследованием предпринимательской активности. В 2018 году в опросе приняло участие около 200 тыс. человек из 53 стран.