Минпросвещения планирует создать центры очного образования за рубежом

ЯЛТА /Республика Крым/, 4 июня. /ТАСС/. Центры очного образования для обучения русскому языку планируется создать в ряде иностранных государств, сообщила во вторник министр просвещения РФ Ольга Васильева на церемонии открытия международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово".

"У Министерства просвещения в ближайших планах - создание центров очного образования на русском языке и обучение русскому языку в иностранных государствах, повышение квалификации иностранных преподавателей", - сказала она.

Она подчеркнула, что "русский язык несет в страны и культурную составляющую".

Фестиваль "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Мероприятие направлено на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках фестиваля 5 июня пройдет V Международный гуманитарный Ливадийский форум.