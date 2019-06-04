Путин поприветствовал участников студенческого фестиваля БРИКС и ШОС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", открывшегося во вторник в Ставрополе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваш масштабный форум в полной мере отражает стремление молодежи из разных стран к установлению профессиональных и личных контактов, готовность к деловому сотрудничеству. В программе фестиваля заявлен целый ряд содержательных, интересных мероприятий, которые, уверен, будут для вас полезны, придутся вам по душе", - говорится в приветствии.

Как отметил президент, участники фестиваля получат возможность пообщаться со своими сверстниками из разных стран и ощутить гостеприимство жителей Ставрополя.

Путин также выразил уверенность в том, что фестиваль посодействует развитию международного гуманитарного взаимодействия, а также послужит дальнейшему наращиванию партнерства в форматах БРИКС и ШОС.

III Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" проходит 4-9 июня 2019 года в Ставрополе. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Федеральное агентство по делам молодежи, Российский союз молодежи, правительство региона. Ранее сообщалось, что в фестивале примут участие около 2,5 тыс. человек из 23 государств, в том числе Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Узбекистана, Турции, ЮАР.