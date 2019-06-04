В Ставрополе открылся международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"

СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", участниками которого стали 2,5 тыс. человек из 23 стран, открылся в Ставрополе, передает корреспондент ТАСС.

"Мы очень хотим, чтобы гостям понравилось в России. <...> Ставрополье принимает весь талант мира, самые талантливые дети приехали к нам, наш край является для них площадкой развития. Международная студенческая весна на Ставрополье открыта", - сказал на открытии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников отметил, что на Ставрополье участников фестиваля ждут новые знакомства, встречи, участие в форумах и конференциях. "Край принимает активных творческих молодых людей из 23 стран мира. <...> Предстоящие шесть дней, я уверен, запомнятся вам на всю жизнь, потому что сердца всех жителей Северного Кавказа, Российской Федерации, открыты для всех стран мира", - отметил полпред.

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" проходит в Ставрополе с 4 по 9 июня. В среду в рамках фестиваля откроются IV Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, II Форум молодых журналистов стран БРИКС и ШОС, Образовательный форум стран БРИКС и ШОС

Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".