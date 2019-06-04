Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Единый госэкзамен по физике пройдет в среду, 5 июня. Его напишут 150 тыс. выпускников школ 2019 года. В этот же день ученики сдадут письменную часть по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

"Экзамен по физике и письменную часть экзамена по иностранным языкам участники основного периода ЕГЭ-2019 сдают 5 июня. Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 153 тыс. человек, из них 150 тыс. - выпускники текущего года", - отмечается в сообщении.

Экзамен пройдет в 2757 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Работа состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл - 36.

"Сдавать ЕГЭ по английскому языку намерены более 83 тыс. участников, в том числе 82 тыс. выпускников текущего года. Для проведения экзамена будет задействовано 2346 ППЭ. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировано около 1,4 тыс. участников, французскому - 900 человек, испанскому - 157 участников, китайскому, который в этом году проводится впервые, - 75 участников", - сообщила пресс-служба.

Экзамен по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов и 40 заданий, по китайскому языку - 42 заданий. На их выполнение отводится три часа, минимальный балл по иностранным языкам составляет 22. Устную часть экзамена выпускники будут сдавать 7 и 8 июня.

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня. Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.