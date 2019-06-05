На Хайнане создадут Национальный парк тропических лесов

САНЬЯ /Китай/, 5 июня. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань готовятся в этом месяце представить проект создания на острове Национального парка тропических лесов. Как сообщает агентство "Синьхуа", парк станет частью программы центральных властей по превращению Хайнаня в "национальную экологичную и цивилизованную пилотную зону".

Для реализации этих планов местной администрации придется предпринять большие усилия в области защиты окружающей среды. Предполагается, что к 2035 году качество окружающей среды и эффективность использования ресурсов достигнут на Хайнане мирового уровня.

Местные власти поставили задачу к 2020 году обеспечить хорошее качество воздуха, сохранить покрытие территории провинции лесами на уровне 62%, а также избавить от загрязнения до 95% все основные реки и озера на острове.

"План содержит конкретные целевые показатели качества воздуха, моря, рек и лесов, чтобы гарантировать улучшение состояния окружающей среды на Хайнане", - приводит агентство слова профессора из Хайнаньского университета Гэ Чэнцзюня.

Тропический лес

Парк тропического влажного леса занимает площадь порядка 4,4 тыс. квадратных километров, что составляет около одной седьмой от всей территории провинции Хайнань. Этот лес является домом для более чем 200 редких и исчезающих видов животных. Проект создания парка был запущен в январе 2018 года с целью сохранения и восстановления местной экосистемы, а также достижения баланса в процессе социально-экономического развития прилегающих территорий.

Влажные тропические леса - это районы, где традиционно проживают такие национальные меньшинства, как ли и мяо. Многие представители этих народностей находятся в состоянии бедности. "Национальный парк предоставит возможность изучить и институционализировать способы защиты окружающей среды при искоренении бедности", - полагает заместитель директора одного из правительственных исследовательских центров Сюн Аньцзин.

"Хайнаньская экономика еще недостаточно развита. Правительству необходимо найти больше возможностей для превращения экологических преимуществ в экономическое процветание", - полагает декан Хайнаньского института современного управления. По его мнению, у Хайнаня хорошие предпосылки и возможности для реструктуризации различных производственных секторов, развития туризма, сельского хозяйства, сферы услуг и высоких технологий.