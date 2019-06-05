Эксперты: штраф за неуплату экосбора улучшит ситуацию с мусором, но не станет панацеей

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Административная ответственность за сокрытие, передачу ложных сведений по объемам выпущенной упаковки и неуплату экологического сбора, введенная Госдумой, позволит сократить объем вывозимого на свалки мусор. Однако одного этого шага не достаточно, чтобы реанимировать институт расширенной ответственности производителей, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Институт расширенной ответственности производителей (РОП) действует в России с конца 2014 года. Он подразумевает, что производитель товаров, оборачивающихся на территории РФ, должен сам переработать часть своей упаковки, вышедшей из употребления, (согласно нормативу на текущий год) поручить это специализированной компании или заплатить за нее государству экологический сбор. Участники рынка выражали мнение, что сейчас этот институт в России представляет собой атавизм, поскольку норматив и ставка сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов. К тому же до 30 мая 2019 года не было ответственности за нарушения принципов РОП.
"Надеюсь, что это простимулирует производителей наладить эффективную систему сбора отработанных товаров совместно с регоператорами и позволит все же сократить объем захораниваемых отходов <…> Конечно, это только один из шагов для эффективной работы РОП, нужно еще рассмотреть изменение нормативов утилизации по группам товаров, … а также оценить ставки экосбора", - сказал ТАСС исполнительный директор ассоциации "Чистая Страна" Руслан Губайдуллин.
Введение ответственности за неуплату экологического сбора будет способствовать, в том числе, росту экологической сознательности производителей и экспортеров, считает и.о. заведующего кафедрой РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Наталья Соколова. Однако, по ее словам, этого не достаточно.
"В РФ на текущий момент не в полной мере реализуется возможность переработки отходов, что не позволяет полностью претворить в жизнь идеи, заложенные в механизм РОП. Это обусловлено отсутствием достаточного объема отходоперерабатывающих производств и недостаточным экологическим правосознанием участников рынка. Соответственно, для эффективной работы института РОП необходимо комплексное развитие отрасли обращения с отходами - создание благоприятных условий для инвестирования в высокотехнологичные, наукоемкие производства, развитие нано-, информационных технологий, альтернативной энергетики, на создание и развитие экспортоориентированных производств, что невозможно без государственного стимулирования и поддержки подобных инициатив", - прокомментировала Соколова.
Нужен ли налог по-прежнему
Эксперты разошлись во мнениях, отпала ли необходимость переводить экосбор в налог в связи с введением административной ответственности за его неуплату. Ранее Минфин РФ заявлял о таком намерении, причем, законопроект о переводе сбора в налог в целом был разработан, утверждали в ведомстве, и может вступить в силу с 1 января 2020 года или позднее. В министерстве не смогли оперативно прокомментировать ТАСС, отказались ли от этой идеи в связи с поправками в КоАП РФ.
По мнению Губайдуллина, вопрос можно будет окончательно решить после того, как станет виден эффект введения ответственности за собираемость экосбора. В апреле глава Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что этот показатель упал до 11%. Соколова считает, что проблему собираемости можно решить, если передать администрирование сбором Федеральной налоговой службе, и выступает против преобразования этого платежа в налог. По ее мнению, форма налога не позволит использовать эти средства для субсидирования новой отрасли обращения с отходами, поскольку они уже не будут целевыми.
С Соколовой согласна председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева. Она добавила, что сейчас многие реализуемые в сфере обращения с мусором инвестпроекты просчитаны с учетом государственной поддержки по линии РОП.
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, наоборот, поддержал перевод экосбора в налог несмотря на введение административной ответственности.
"Переводить экосбор в налог нужно, и я уверен что это обязательно произойдет <…> Административная ответственность в целом системно эффективность института РОП не повысит, а вот уголовная ответственность - это другое дело. Таковы реалии отечественного бизнес-подхода, к сожалению. Бизнес настроен на снижение издержек и старается легально или нет уходить об обязанностей тратить деньги на экологию", - сказал он.
Инструмент для нацпроекта
Институт РОП был внедрен для повышения доли перерабатываемого в России коммунального мусора. В Минприроды отмечали, что упор делается не на экосбор, а на стимуляцию производителей создавать цепочки сбора и утилизации их упаковки. РОП - один из инструментов реализации задач национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, долю перерабатываемого в России коммунального мусора необходимо увеличить с 7% до 36% к 2024 году.
30 мая Госдума приняла поправки в КоАП РФ, которые ввели штрафы от трех до 6 тыс. рублей для должностных лиц и от 70 до 150 тыс. рублей для юридических лиц за непредставление или несвоевременное представление данных о вышедших из оборота товарах. При передаче неполной или недостоверной информации виновник может заплатить от трех до шести тыс. рублей, если это должностное лицо, или двукратный размер экологического сбора по каждой группе товаров, но не менее 250 тыс. рублей, если это юридическое лицо. Если компания не заплатила экологический сбор в срок, то ей предъявят штраф, в три раза превышающий сумму сбора, но не менее 500 тыс. рублей.