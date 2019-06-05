Эксперты: штраф за неуплату экосбора улучшит ситуацию с мусором, но не станет панацеей

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Административная ответственность за сокрытие, передачу ложных сведений по объемам выпущенной упаковки и неуплату экологического сбора, введенная Госдумой, позволит сократить объем вывозимого на свалки мусор. Однако одного этого шага не достаточно, чтобы реанимировать институт расширенной ответственности производителей, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Институт расширенной ответственности производителей (РОП) действует в России с конца 2014 года. Он подразумевает, что производитель товаров, оборачивающихся на территории РФ, должен сам переработать часть своей упаковки, вышедшей из употребления, (согласно нормативу на текущий год) поручить это специализированной компании или заплатить за нее государству экологический сбор. Участники рынка выражали мнение, что сейчас этот институт в России представляет собой атавизм, поскольку норматив и ставка сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов. К тому же до 30 мая 2019 года не было ответственности за нарушения принципов РОП.

"Надеюсь, что это простимулирует производителей наладить эффективную систему сбора отработанных товаров совместно с регоператорами и позволит все же сократить объем захораниваемых отходов <…> Конечно, это только один из шагов для эффективной работы РОП, нужно еще рассмотреть изменение нормативов утилизации по группам товаров, … а также оценить ставки экосбора", - сказал ТАСС исполнительный директор ассоциации "Чистая Страна" Руслан Губайдуллин.

Введение ответственности за неуплату экологического сбора будет способствовать, в том числе, росту экологической сознательности производителей и экспортеров, считает и.о. заведующего кафедрой РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Наталья Соколова. Однако, по ее словам, этого не достаточно.

"В РФ на текущий момент не в полной мере реализуется возможность переработки отходов, что не позволяет полностью претворить в жизнь идеи, заложенные в механизм РОП. Это обусловлено отсутствием достаточного объема отходоперерабатывающих производств и недостаточным экологическим правосознанием участников рынка. Соответственно, для эффективной работы института РОП необходимо комплексное развитие отрасли обращения с отходами - создание благоприятных условий для инвестирования в высокотехнологичные, наукоемкие производства, развитие нано-, информационных технологий, альтернативной энергетики, на создание и развитие экспортоориентированных производств, что невозможно без государственного стимулирования и поддержки подобных инициатив", - прокомментировала Соколова.

Нужен ли налог по-прежнему

Эксперты разошлись во мнениях, отпала ли необходимость переводить экосбор в налог в связи с введением административной ответственности за его неуплату. Ранее Минфин РФ заявлял о таком намерении, причем, законопроект о переводе сбора в налог в целом был разработан, утверждали в ведомстве, и может вступить в силу с 1 января 2020 года или позднее. В министерстве не смогли оперативно прокомментировать ТАСС, отказались ли от этой идеи в связи с поправками в КоАП РФ.

По мнению Губайдуллина, вопрос можно будет окончательно решить после того, как станет виден эффект введения ответственности за собираемость экосбора. В апреле глава Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что этот показатель упал до 11%. Соколова считает, что проблему собираемости можно решить, если передать администрирование сбором Федеральной налоговой службе, и выступает против преобразования этого платежа в налог. По ее мнению, форма налога не позволит использовать эти средства для субсидирования новой отрасли обращения с отходами, поскольку они уже не будут целевыми.