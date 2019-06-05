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ПМЭФ-2019

В Роспотребнадзоре сообщили, что половина россиянок старше 55 лет страдают от ожирения

Как отметили в ведомстве, в России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Половина российских женщин к 55-57 годам имеют ожирение, среди мужчин этот диагноз ставят 25-30% уже к 40 годам. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Роспотребнадзора.

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"В России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, при этом в группах 20-летних - около 5% мужчин и женщин, - отмечено в сообщении. - К 27-29 годам, а у женщин несколько раньше, эта цифра удваивается. К 40 годам уже 25-30% мужчин имеют ожирение. У женщин распространенность ожирения достигает максимума (около 50%) к 55-57 годам".

В ведомстве обратили внимание на рост детского ожирения. "Более 300 тыс. детей имеют этот диагноз, а избыточной массой тела обладает почти каждый пятый школьник", - отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в рационе питания россиян выявлен избыток жира на 15,3%, дефицит белка - на 11,5%, более 90% населения используют в своем рационе избыточное количество простых углеводов, что "может способствовать развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и сахарного диабета", подчеркивают в ведомстве.

6 июня на полях 23-го Петербургского международного экономического форума (ПЭМФ) пройдет сессия "Мы есть то, что мы едим". Инициатором ее проведения выступил Роспотребнадзор.

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