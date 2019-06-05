Красноярский замгубернатора не будет заявлять на Караулова в правоохранительные органы

Ранее на сессии краевого Заксобрания чиновник сообщил депутатам, что якобы перед выпуском своего сюжета о ситуации в регионе Караулов предложил заплатить 2,4 млн рублей за то, чтобы передача, которая ему была заказана определенными политическими силами, не вышла в эфир. Вице-губернатор добавил, что позднее ему приходило сообщение от незнакомой "девушки Олеси", которая говорила, что представляет интересы Караулова, и также просила деньги за невыход сюжета. Караулов назвал заявление чиновника клеветой и обратился с жалобой в Генпрокуратуру РФ.

ТАСС, 5 июня. Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко не планирует подавать заявление в правоохранительные органы на тележурналиста Андрея Караулова. Об этом в среду по телефону сообщил ТАСС сам Пономаренко.

"Поскольку Караулов в своих передачах перешел определенные моральные границы, я вынужден был вчера, в свете рассмотрения этого вопроса на сессии Законодательного собрания, объяснить коллегам-депутатам появление соответствующих передач в эфире <…> Не передавал материалы в правоохранительные органы в марте, не собираюсь и сейчас", - сказал Пономаренко.

Вице-губернатор отметил, что необходимо дождаться действий Генпрокуратуры по заявлению Караулова, и подтвердил, "если необходимо", готовность предоставить дополнительные комментарии коллегам из правоохранительных органов. "И господин Караулов знает, что разговор был, и я знаю, что он был", - сказал Пономаренко.

Он не стал уточнять, есть ли у него запись соответствующего разговора с Карауловым. Ранее такая информация появилась в местных телеграмм-каналах. "Много чего пишут в телеграмм-каналах, не все то, что там пишут, достоверно, хотя кое-что имеет под собой основание. Если позволите, я этот вопрос оставлю без комментариев", - сказал Пономаренко.

Ранее председатель Счетной палаты края Татьяна Давыденко в интервью Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли и поступающих ей в связи с этим угрозах. Глава Красноярского края Александр Усс назвал интервью "обескураживающим" и заявил, что дал поручение вице-губернатору Павлу Солодкину встретится с Давыденко для выяснения подробностей относительно поступающих ей угроз. Региональный главк МВД начал проверку по факту заявления Давыденко об угрозах.

Во вторник Давыденко выступила с докладом на сессии Заксобрания. Представители краевых властей не согласились со сделанными аудиторами выводами. Председатель правительства края Юрий Лапшин заявил, что в основе выводов председателя Счетной палаты лежит личный интерес.