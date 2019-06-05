В Московском зоопарке поселились две китайские панды

По словам консультанта управления международных связей департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Марии Пасугиновой, в ходе 15-летнего совместного исследования необходимо изучить пути сохранения животных и способов возвращения их в дикую природу. Для этого необходимо знать, в частности, как адаптировать их рацион, обеспечить возможность размножения и помочь им бороться с болезнями.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Молодые панды Жуи и Диндин впервые предстанут перед москвичами и гостями российской столицы в среду в Московском зоопарке. Бамбуковые медведи, которые считаются неофициальным символом Поднебесной, были переданы Китаем России во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле этого года. Это событие приурочено к празднованию в этом году 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.

"Это не дар, а научно-исследовательская работа, которая представляет собой участие двух стран в исследованиях по популяризации животных", - отметила Пасугинова. Согласно условиям проекта, из китайских заповедников в Россию на регулярной основе будут приезжать рабочие группы для ведения совместных исследований, организации дополнительных обучающих тренингов для московских специалистов. Ранее шесть сотрудников зоопарка, среди которых зоологи, смотрители и ветеринары, приезжали на месяц в Китай для прохождения обучения по вопросам ухода за животными.

Диндин и Жуи

По словам представителей правительства Москвы, Китай предлагал на выбор России две пары бамбуковых медведей. Одна - возрастом около семи лет, другая - помладше, возрастом до трех лет. "Преимущество выбора взрослых животных было в том, что они уже являются парой и давали потомство ранее, находясь в Китае, - отметила Пасугинова. - Молодые панды - пока еще дети, а потому представляли больший интерес для проведения научно-исследовательских работ".

Рабочей группой с российской стороны, в состав которой вошли представители МИД России, посольства КНР в РФ, правительства Москвы, а также сотрудники Московского зоопарка, была выбрана молодая пара - двухлетняя самочка по имени Диндин и трехлетний мальчик Жуи. До приезда в Россию медведи не знали друг друга и познакомились уже на территории нового дома.

Жуи появился на свет 31 июля 2016 года. Его родина - научно-исследовательская база Бифэнся вблизи городка Яань, расположенного в 150 км от Чэнду - административного центра провинции Сычуань на юго-западе Китая. Сотрудники заповедника, где жил Жуи, отметили, что "мальчик ведет себя очень открыто, он контактный, общительный, любит людей и хорошо на них реагирует".

Диндин родилась 30 июля 2017 года на территории научно-исследовательской базы по охране панд Волун на территории Сычуани. По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, "Диндин, как настоящая девчонка, немного вредная, не особо контактная, любит быть сама по себе".

Свои имена бамбуковые медведи получили при рождении. Так, в переводе с китайского Жуи означает "исполнение желаний", а имя Диндин является звукоподражанием "звона падающих капель". Как отметили представители рабочей группы проекта, китайской стороной было дано разрешение о переименовании животных. В настоящее время планируется проведение всероссийского голосования для выбора новых имен. Не исключено, что они будут символизировать дружбу между Россией и КНР.

Любимое лакомство медведей - бамбук - будут поставлять в Москву напрямую из Сычуани. В среднем большая панда съедает в сутки около 50 кг молодых побегов этого растения, отчего в неделю для молодой пары потребуется порядка 700 кг. В будущем поставлена задача разнообразить рацион животных российским бамбуком и внести возможные корректировки. Уже сейчас было выявлено, что Диндин и Жуи любят есть яблоки и морковь.

Долгожданные гости

На территории зоопарка был отремонтирован вольер, в котором останавливались панды в свои предыдущие визиты в Россию.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, "у Диндин и Жуи свой отдельный павильон с внутренними и внешними площадками". "Все вольеры многоуровневые - пандам в них будет комфортно ползать, играть, - отметила она. - Там также есть берлоги, куда животные смогут спрятаться, если захотят отдохнуть".

Никаких ограничений на просмотр бамбуковых медведей вводить не планируется. "Мы не делаем дополнительного билета, посетители смогут любоваться пандами столько, сколько им захочется, - подчеркнула Акулова. - Главное, чтобы гости вели себя деликатно, панды еще малыши - по человеческим меркам мальчику Жуи около шести лет, а девочке - всего два-три года".

Панды в России

Это не первый случай, когда Москва принимает больших панд. В 1957 и 1959 годах в дар Советскому Союзу от КНР были переданы два бамбуковых медведя - Пин-Пин и Ань-Ань, чье изображение было напечатано на юбилейной марке, посвященной 100-летию Московского зоопарка. Следующая возможность увидеть панд появилась у жителей и гостей российской столицы в 2001 году во время проведения Дней Пекина в Москве, когда в Россию на два месяца прибыли самка Вэн-Вэн и самец Бэн-Бэн.

В 50-80-е годы прошлого века Китай неоднократно дарил панд дружественным странам в дипломатических целях. По статистике в период с 1952 по 1982 годы 23 бамбуковых медведя были переданы в качестве государственных подарков СССР, Великобритании, Германии, Испании, КНДР, Мексике, США, Франции и Японии.

По данным на 2018 год в дикой природе Китая насчитывалось свыше 1850 больших панд. Они обитают преимущественно в горных лесах Сычуани, где растет много бамбука, молодые побеги которого являются для них основным лакомством.