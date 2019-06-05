В Хабаровске построят горнолыжный курорт

ХАБАРОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Горнолыжный курорт стоимостью около 1 млрд рублей планируют построить около Хабаровска. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В среду состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего строительства.

"Современная трасса позволит проводить соревнования международного уровня. Летом же здесь можно будет кататься на горном велосипеде, заниматься экстремальными видами спорта", - приводятся слова мэра города Сергея Кравчука.

Новый курорт появится на площадке неработающей ныне горнолыжной базы "Спартак", она находится в 25 км от Хабаровска на склоне горного хребта Большой Хехцир. Городская администрация решила отремонтировать пришедшие в упадок лыжные трассы, обновить оборудование, а в перспективе - привлечь инвестиции и провести полную реконструкцию спортивного объекта. Условия местности для этого, по мнению специалистов, самые подходящие - есть перепады высот в 430 м и возможность оборудовать 22 км спусков.

Якорным инвестором проекта выступит ОАО "Центр инновационных технологий города Хабаровска". Первоначальные работы потребуют 260 млн рублей. Для реализации всех планов, а именно для строительства гостиницы и небольшого курортного городка, пунктов проката, ресторанов и остальной инфраструктуры городские власти намерены привлечь инвесторов из-за рубежа. Стоить такой проект может около 1 млрд рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Сообщается, что перед тем, как начать проектирование спортивного комплекса, в Хабаровске был проведен интернет-опрос среди жителей по выбору нового названия базы. Было представлено около 2 тыс. вариантов, в ходе голосования победило название "Хехцир".

"В нынешнем году на горном хребте начнутся изыскательские работы и процедура перевода земельного участка в муниципальную собственность. Также специалисты проведут топосъемку и определят бизнес-модель всего комплекса", - говорится в сообщении.