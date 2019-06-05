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Школьники из России взяли четыре медали на Европейской олимпиаде по физике

Российская команда состояла из пяти призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сборная команда России завоевала четыре медали на Европейской олимпиаде по физике 2019 года, которая проходила с 31 мая по 4 июня в Риге (Латвия). Об этом в среду сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Отмечается, что на международном состязании Российскую Федерацию представляла команда из пяти призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

"По решению международного жюри российские школьники завоевали: Дмитрий Царев (Москва) - золотую медаль; Иван Харичкин (Санкт-Петербург) - серебряную медаль; Татьяна Емельянова (Москва) и Александр Головастенко (Санкт-Петербург) - бронзовые медали. Сергей Савельев (Москва) получил почетную грамоту", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тренерами российской сборной выступили доценты кафедры общей физики МФТИ.

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