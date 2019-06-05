В Петербурге поддержали инициативу о бесплатных лекарствах перенесшим ишемический инсульт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении проект закона об изменениях в Социальном кодексе города, предусматривающих бесплатное лекарственное обеспечение в течение года для перенесших ишемический инсульт, сообщили в среду в пресс-службе петербургского парламента.

"Новый законопроект даст возможность бесплатно получать лекарства еще одной категории нуждающихся - пациентам, перенесшим ишемический инсульт. Сегодня на его долю приходится более 70% всех инсультов", - приводят в пресс-службе комментарий председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

По словам спикера городского парламента, специалисты подчеркивают высокий риск летального исхода при повторном инсульте, который зачастую является следствием некачественного лечения первого. По приведенным им данным, в 2018 году доля повторных ишемических инсультов в Петербурге достигла 21% (до 3 тыс. человек в год). "Недопустимо высок показатель смертности среди пациентов с повторным инсультом в Санкт-Петербурге: от 38% до 75% больных умирает в период госпитализации", - отметил Макаров.

Ранее по инициативе петербургских депутатов был принят закон (вступил в силу 1 января текущего года), который дает возможность петербуржцам в течение года после перенесенного инфаркта и ряда других сердечно-сосудистых заболеваний получать бесплатные лекарственные препараты для лечения и восстановления. В 2019 году на эти цели в городском бюджете заложено 200 млн рублей.