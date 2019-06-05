Объем вывоза ТКО на полигоны в Нижегородской области увеличился на 30% с начала года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Объем захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигонах в Нижегородской области увеличился на 30% за первый квартал 2019 года после перехода региона на новую систему обращения с ТКО. Об этом сообщил в среду губернатор региона Глеб Никитин в ходе пленарного заседания "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Объем захоронений отходов на легальных полигонах вырос за I квартал по отношению к 2018 году на 30%. Что это такое? Это выход из тени - эти 30% [раньше] ехали не на полигоны, а в лес", - сказал Никитин, не уточнив объемов вывозимого мусора.

По его словам, в Нижегородской области действуют пять современных мусоросортировочных комплексов. "Планируется в ближайшее время [создать] еще три комплекса, в том числе с участием и при поддержке Российского экологического оператора - мы подали соответствующие заявки", - добавил Никитин.

Нижегородская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Территория региона разделена на девять зон, в каждой из которых определены региональные операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.