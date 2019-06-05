Росприроднадзор заявил об улучшении ситуации в башкирском Сибае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ситуация в Сибае в Башкирии, где с декабря 2018 года действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, на сегодняшний момент уже не является настолько критической. Об этом в среду ТАСС сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Там [в Сибае] реальные улучшения идут, каждый понедельник получаем отчетность. Мы за этим следим, там нет сейчас такой критической ситуации, которая была зимой. Мы надеемся, что температурный режим окружающей среды не позволит эндогенному пожару в больших широтах разойтись", - сказала она.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды вследствие окислительных процессов на недействующем карьере, специалисты ведут проливку очага илистой массой и водой. Подтопление подземных выработок карьера, начатое 8 февраля, завершено 26 марта, уровень воды поднялся на 80 метров от точки отсчета.

По данному факту в связи с загрязнением атмосферы возбуждено уголовное дело. Очаги тления руды остались, для их полной ликвидации было принято решение продолжить подтопление.