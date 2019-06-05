В Чувашии планируют построить три мусороперегрузочных станции к 2024 году

"К 2024 году запланировано строительство трех мусороперегрузочных комплексов [с элементами сортировки]", - сказал Игнатьев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Чувашской Республики планируют построить три новых мусороперегрузочных станции с элементами сортировки отходов к 2024 году. Об этом в среду сообщил глава республики Михаил Игнатьев на пленарном заседании "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Что происходит с мусором после попадания в контейнер и как его сортируют

йКак уточнили ТАСС в Министерстве природы Чувашии, строительство мусороперегрузочных станций запланировано в рамках нацпроекта "Экология" до 2024 года. В настоящее время в республике действуют два мусоросортировочных комплекса в Чебоксарах и Новочебоксарске мощностью не менее 150 тыс. т каждый, на заводах отбирают более 20 видов вторсырья, которое затем отправляется на дальнейшую переработку, в частности, на производство пленки и тротуарной плитки. Заводы принадлежат Новочебоксарскому филиалу АО "Управление отходами", которое занимается сортировкой твердых коммунальных отходов с 2015 года.

АО "Управление отходами" - ведущий концессионер в России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе государственно-частного партнерства в форме концессионных соглашений. АО "Управление отходами" участвует в реализации национального проекта "Экология" и является важным участником федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

Ранее генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами в Чувашии компании "МВК Экоцентр" Виктор Лагуновский сообщал, что до конца 2021 года в Чувашии планируют внедрить раздельный сбор мусора.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.