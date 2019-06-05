ЕГЭ по физике и иностранным языкам прошли без серьезных нарушений

"ЕГЭ по физике и письменная часть экзамена по иностранным языкам прошли 5 июня без существенных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении пресс-службы.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экзамены по физике и иностранным языкам в рамках основного периода Единого госэкзамена прошли без сбоев, существенных нарушений также не зафиксировано. Об этом в среду сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 153 тыс. человек, из них 150 тыс. - выпускники текущего года. ЕГЭ по английскому языку сдавали около 83 тыс. участников, в том числе 82 тыс. выпускников текущего года. На ЕГЭ по немецкому языку было зарегистрировано около 1,4 тыс. участников, французскому - 900 человек, испанскому - 157 участников, китайскому, который в этом году проводится впервые, - 75 участников. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники основного периода ЕГЭ-2019 будут сдавать 7 и 8 июня.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов, по иностранным языкам - 22 балла. Свои результаты по физике выпускники узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.