На пляжах Новороссийска до конца недели будет действовать запрет на купание

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Запрет на купание на пляжах в течение недели будет действовать в Новороссийске, где в начале месяца стартовал курортный сезон, это связано с процедурой получения пляжами заключений о санитарном и эпидемиологическом соответствии, сообщил ТАСС в среду начальник отдела по курортам и туризму администрации Новороссийска Игорь Куликов.

В Краснодарском крае существует проблема несанкционированного попадания сточных вод в Черное море, также в последние годы в курортных городах происходят аварии на канализационно-насосных станциях. Так, в 2018 году из-за загрязнения на протяжении недели действовал запрет на купание в Геленджике. Курортный сезон 2019 года стартовал на Кубани 1 июня, в местных СМИ появилась информация о том, что пляжи в Новороссийске, якобы, не соответствуют санитарным и эпидемиологическим нормам.

"Пока не получено санэпидзаключение, у нас на пляжах установлены таблички "Купаться запрещено", но людей же от моря не отгонишь, поэтому служба спасения, медики работают на пляжах, поддерживается чистота. Все пляжи общего пользования, их шесть, подали заявки на получение санэпидзаключений. Сегодня должны получить заключения два пляжа, завтра мы ожидаем остальные четыре. Максимум до пятницы ждем выдачи решения от Роспотребнадзора", - сказал Куликов.

Начальник отдела по курортам и туризму администрации Новороссийска пояснил ТАСС, что пляжами общего пользования в этом году были получены акты технического освидетельствования на соответствие нормам безопасности. Отсутствие санэпидзаключений к началу курортного сезона связано с длительностью процедуры их получения. "Центр гигиены в течение мая производил забор проб воды и делал несколько анализов, на основании этих анализов и предоставления документов сейчас проводятся выезды специалистов на пляжные территории, по результатам делаются заключения, с которыми обращаются в Роспотребнадзор за получением санэпидзаключений", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что запрет на купание - это не значит несоответствие санитарным и эпидемиологическим нормам, уполномоченные ведомства приводят заборы проб воды регулярно, не только в момент оформления этого заключения, поэтому мониторинг качества воды в Черном море проводится постоянно.

В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора подтвердили ТАСС, что все необходимые пробы для выдачи заключения были взяты, заявка от пляжей получены. "Все пробы сейчас в работе, процесс займет около недели", - сказали в ведомстве.