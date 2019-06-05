Сбой в работе сервисов Mail.ru Group произошел из-за пожара в дата-центре

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сбой в работе сервисов Mail.ru Group произошел из-за пожара в арендованном дата-центре в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе начались в среду после 17:00 по московскому времени. Последние отчеты о проблемах поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Воронежа.

В пресс-службе Mail.ru Group сообщили ТАСС, что в одном из арендованных дата-центров в Москве произошел пожар, для тушения которого понадобилось отключить часть серверов. "На данный момент возгорание локализовано, техническая команда Mail.ru Group быстро отреагировала на ситуацию и перенесла основные нагрузки в другие дата-центры, но часть сервисов компании могут работать с ограничениями. Пользовательские данные не пострадали", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в ближайшее время работоспособность будет полностью восстановлена.