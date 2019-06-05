Суд не будет штрафовать дольщика из Сочи за "Сдирание кожи с продажного судьи"

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд в Краснодаре принял решение не назначать штраф дольщику из Сочи за то, что он прислал судье письмо с изображением картины голландского художника Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи". Об этом сообщили ТАСС в аппарате судьи Гарбовского.

Дольщик из Сочи Станислав Голубев прислал судье Гарбовскому письмо, в котором было изображение известной картины "Сдирание кожи с продажного судьи". Этот жест был расценен как неуважительное отношение к суду; арбитражным процессуальным законодательством за подобный проступок предусмотрено наложение штрафа. Судья Гарбовский вынес 30 мая определение о рассмотрении данного вопроса, заседание состоялось в среду.

"Вынесено определение об отказе от наложения судебного штрафа", - сказал помощник судьи Гарбовского.

В приемной председателя Арбитражного суда Краснодарского края ТАСС сообщили, что заседание проходило в отсутствие Голубева, он заблаговременно ходатайствовал о рассмотрении вопроса без него.

По данным из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края, судья Гарбовский рассматривал дело о банкротстве компании "Сочи-Абсолют", она признана банкротом в 2018 году, Станислав Голубев, являясь одним из участников долевого строительства, заявлял требования в размере, превышающем 8 млн рублей.