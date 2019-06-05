Туристы в Северной Осетии смогут регистрироваться онлайн

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июня. /ТАСС/. Система электронной регистрации туристов, выходящих на горные маршруты, введена в Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"В Северной Осетии введена система электронной регистрации туристов, выходящих на горные маршруты. На сайте Главного управления МЧС России по республике создан специальный раздел для онлайн регистрации туристских групп", - говорится в сообщении.

Пройти процедуру могут как российские туристы и альпинисты, так и иностранные, форму можно заполнять и на английском языке. При этом стандартная процедура регистрации туристических маршрутов продолжает работать по-прежнему. На территории республики она проводится на базе Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Электронная регистрация проводится в целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих, возможности оказания им в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи.