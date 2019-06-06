Минобразования Забайкалья опровергло сообщения об обысках школьников перед ЕГЭ

ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Проверка, проведенная Минобразования Забайкальского края, не подтвердила сообщения СМИ об обысках, которым якобы подвергли школьников перед сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) в поселке Могойтуй. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Горская.

Ранее в федеральных и региональных СМИ появились сообщения о том, что экзаменаторы перед началом ЕГЭ в одной из школ поселка Могойтуй разделили учащихся на юношей и девушек, после чего досматривали их, в том числе искали шпаргалки под юбками у школьниц.

"Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края проверило информацию о досмотрах, которые якобы были 3 июня в одном из пунктов проведения ЕГЭ по русскому языку в Могойтуе. Минобразования не нашло подтверждение фактов, изложенных в СМИ", - сказала Горская.

О том, что опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, заявил и член государственной экзаменационной комиссии Вячеслав Сушков, который присутствовал на экзамене. "Не было ни разделения [учащихся] на юношей и девушек, ни досмотра под одеждой. Могу подтвердить только тот факт, что организаторы просили [учащихся] снять брючные ремни и оставить сопровождающим все лишнее, на что может реагировать металлодетектор, а именно ключи и монеты", - привела слова Сушкова пресс-секретарь Минобразования Забайкальского края.