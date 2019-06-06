Топилин сообщил, что мини-детсады могут появиться на базе вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минтруд и Минобрнауки работает над вопросом создания мини-детсадов на базе вузов. Об этом сообщил в четверг глава Минтруда Максим Топилин, выступая на ПМЭФ.

"Мы пытаемся найти с Министерством образования (Минобрнауки) какой-то вариант, который позволил бы на системной основе решить вопрос, связанный с организацией мини-детских садов или комнат в образовательных учреждениях", - сказал Топилин.

По его словам, на данный момент в решении этого вопроса есть трудности, в частности, связанные с требованиями некоторых СанПиНов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.