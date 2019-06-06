Число сделанных в России абортов за 5 лет снизилось до 567 тысяч

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Количество сделанных в России с 2013 по 2018 год абортов снизилось с 881,37 тыс. до 567,18 тыс. Об этом сообщила в четверг на сессии "Демографические вызовы XXI века: Как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Если раньше более 50% женщин хотели делать аборт, сегодня менее 50%, женщины уже стараются не делать аборты", - сказала Яковлева. Замминистра привела статистику, согласно которой в 2013 году в России было сделано 881,37 тыс. абортов, а в 2018 году - 567,18 тысячи.

"Никакими запретительными мерами мы не решим проблему, мы наоборот ее усугубим. Это приведет к повышению материнской смертности, и младенческой смертности, и криминализации обстановки. Ни в коем случае" - сказала Яковлева. Она добавила, что здесь нужно действовать путем воспитания и разъяснения.

Она также рассказала о направлениях работы по снижению числа абортов.

"Здесь два направления. Первое - это работа с медицинским персоналом. Надо изменить подход медика, он обязательно должен быть заинтересован в том, чтобы женщина не делала аборт, уговорить женщину не делать аборт. Больше с ней разговаривать, рассказать, как это опасно для ее здоровья, для дальнейшего деторождения. И второе направление - это помочь женщине, особенно молодой девушке, сохранить беременность, психологически и социально. Поэтому при каждой женской консультации, их более уже 500, созданы медико-социальные центры, где находятся не только медицинский работник, но и психологи, социальные работники. Это за короткое время, за пять лет, дало свои результаты", - сказала Яковлева.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.