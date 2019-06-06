ВЦИОМ: россияне после окончания школы перечитывают произведения Пушкина и Толстого

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россияне стали чаще перечитывать произведения русских классиков после окончания обучения в школе. Наиболее часто жители страны возвращаются к произведениям Пушкина, Толстого и Достоевского, свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"После окончания школы россияне чаще всего перечитывали Пушкина (28%) и Толстого (27%), причем за пять лет ситуация существенно изменилась (по 13% в 2014 году)", - говорится в сообщении. К книгам Достоевского возвращались 18% опрошенных. При этом почти треть респондентов (29%) признались, что после окончания школы не перечитывали произведения русской классической литературы, однако за последние десять лет эта доля существенно сократилась (с 62% в 2009 году).

Примерно половина россиян (48%) заявили, что у них есть любимые стихотворения. Для 17% опрошенных ими стали стихотворения авторства Пушкина, еще 8% назвали любимыми произведения Есенина, для 6% респондентов таковой стала поэзия Лермонтова. Также россияне указали, что им нравятся поэзия Ахматовой, Блока, Маяковского, Некрасова, Цветаевой, Тютчева и Дементьева (по 1%).

По данным опроса, среди творческого наследия Пушкина наиболее известным для россиян произведением стала "Сказка о царе Салтане" - 85% россиян читали ее в школьном возрасте, еще 34% - после окончания школы. Популярными оказались также роман "Евгений Онегин", поэма "Руслан и Людмила" и роман "Капитанская дочка".

6 июня в России ежегодно отмечается День русского языка. Этот памятный день установлен указом президента РФ от 6 июня 2011 года. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июня среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.