Минкавказ планирует до 2024 года в три раза увеличить турпоток в регион

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа рассчитывает на увеличение в три раза туристического потока в регион до 2024 года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Чеботарев в интервью телеканалу РБК в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если в год сейчас посещает Северный Кавказ порядка полутора миллиона туристов, то мы планируем благодаря нашим комплексным системным мерам во взаимодействии с Ростуризмом и Минэкономразвития эту цифру увеличить в три раза до 2024 года. Планы амбициозные, но реализуемые, будем это делать", - сказал Чеботарев.

Ранее секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в ходе выступления на форуме Северо-Кавказского федерального округа "Сообщество", состоявшемся 17 мая во Владикавказе, заявил, что туристическая отрасль региона имеет высокий потенциал благодаря климату и ландшафту, однако для ее развития необходима господдержка и новые идеи от общественности и бизнеса. "Северный Кавказ - это то место, где гигантский потенциал развития туризма, где отрасль действительно может стать значимой в народном хозяйственном отношении, которая может дать рабочие места, налоги и повышение качества жизни людей", - сказал он.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.