Национальный центр промышленного искусственного интеллекта планируют создать в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Меморандум о создании в Санкт-Петербурге первого в стране национального центра промышленного искусственного интеллекта подписан в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Газпром нефть".

"6 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключен меморандум о создании в Санкт-Петербурге первого в России национального центра промышленного искусственного интеллекта. Документ подписан председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым, временно исполняющим обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а также ректорами ведущих технологических вузов города - Политехнического университета, ИТМО и ЛЭТИ. Согласно меморандуму, в июне 2019 года "Газпром нефть", администрация города и вузы-партнеры сформируют проектный офис, который займется разработкой регламентов и модели финансирования будущего центра", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что город, "Газпром Нефть" и университеты будут совместно работать для ускорения развития технологий в области искусственного интеллекта. Центр займется координацией исследовательских проектов и стартапов в области применения машинного обучения для повышения эффективности управления и активами предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. Еще одной важной задачей новой структуры, будет подготовка специалистов, способных работать на стыке фундаментальных наук и программирования.

"Мы видим большой потенциал в объединении усилий проектных команд "Газпром нефти" и университетов для создания конкурентоспособных продуктов в сфере искусственного интеллекта. А с учетом сложности задач, которые решаются с помощью современных технологий в ТЭК, в дальнейшем наши наработки могут быть масштабированы на другие отрасли", - приводит пресс-служба слова председателя правления ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова.

Работу по организации совета возглавит гендиректор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк.

"Мы объединяем усилия в создании научно-образовательного центра мирового уровня. Он появится именно в Петербурге, потому что у нашего города колоссальный научный, образовательный, промышленный и кадровый потенциал. Создание этого центра позволит нам совершить настоящий прорыв в развитии "умной экономики", решить непростые задачи, стоящие сегодня перед нашей страной", - также приводятся слова временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.