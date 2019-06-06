Минобрнауки и ВЭБ.РФ договорились о строительстве студгородков в Перми и Томске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России и Институт развития ВЭБ.РФ договорились о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт образования" (входит в нацпроект "Образование") по строительству и эксплуатации университетских кампусов в регионах России и подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по созданию современных многофункциональных студенческих городков в Пермском крае и Томской области. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

В подписании, которое состоялось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), приняли участие глава Минобрнауки Михаил Котюков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, губернатор Пермского края Максим Решетников, а также глава Томской области Сергей Жвачкин.

По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Светланы Ячевской, для повышения конкурентоспособности отечественного высшего образования университетам необходимо развивать инфраструктуру и создавать "умную среду", которая "станет центром притяжения для иностранных и российских студентов, преподавателей", а также драйвером развития городской среды.

Со своей стороны, глава Пермского края также высказал мнение, что "кампус становится не просто институтом, оказывающим образовательные услуги населению, но и ресурсом для развития города и края". "Сегодня в пермских вузах обучается свыше 2 тысяч иностранных студентов, и мы ставим для себя задачу увеличить их число к 2024 году до 5 тысяч человек. Строительство университетского кампуса - это один из инструментов трансформации экономики, наряду с созданием у нас научно-образовательного центра мирового уровня, ИТ-университета, расширение сети технопарков. Все они позволят привлечь активных молодых людей, способных повлиять на наше будущее, изменить качество жизни населения края", - заявил Решетников.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил надежду на то, что проект позволит укрепить статус Томска как "студенческой столицы России". "Томск - единственный в стране город, в уставе которого закреплена градообразующая роль научно-образовательного комплекса. При поддержке Минобрнауки и госкорпорации ВЭБ.РФ мы не просто построим современный межвузовский кампус, а сделаем большой шаг к развитию Томска как города-университета, в котором учатся студенты из 79 стран мира и 78 регионов России", - заявил он.

Механизм ГЧП

В рамках федпроекта "Экспорт образования" на проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в период с 2019 г. по 2024 г. предусмотрены средства в объеме 102,2 млрд рублей, это позволит создать 77,6 тысячи новых мест. Как ранее сообщали в ВЭБ.РФ, удовлетворить фактическую потребность в новых местах исключительно за счет бюджетных средств не представляется возможным, поэтому институт развития предлагает при реализации поставленной задачи использовать модель государственного-частного партнерства (ГЧП).

"Использование механизма ГЧП позволит увеличить количество новых мест в современных студенческих городках, а также повысить качество создаваемой образовательной и научной инфраструктуры", - отметила Ячевская.

По ее словам, такая схема позволит привлечь до 78 млрд рублей дополнительных внебюджетных средств, уменьшить стоимость создания 1 места за счет средств федерального бюджета до суммы 450 - 700 тыс. рублей вместо 1,3 млн рублей, а также создать дополнительно до 30 тыс. мест и ускорить темпы строительства.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.