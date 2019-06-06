Власти и ВЭБ.РФ подписали соглашение о строительстве в Томске межвузовского кампуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Соглашение о строительстве межвузовского кампуса на 20 тыс. мест для всех шести университетов Томска подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Томской области.

Как уточнили в пресс-службе, соглашение было подписано губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым и председателем госкорпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

Собеседник агентства добавил, что точные сроки строительства и сумма, необходимая для этих целей будет известна через месяц. Межвузовский кампус будет построен в Томске в рамках национального проекта "Образование".

"Томск - единственный в стране город, в уставе которого определена градообразующая роль научно-образовательного комплекса. При поддержке Минобрнауки и госкорпорации ВЭБ.РФ мы не просто построим современный межвузовский кампус, а сделаем большой шаг к развитию Томска как города-университета, в котором учатся студенты из 79 стран мира и 78 регионов России", - цитирует пресс-служба слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Как отметил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, реализация соглашения , в частности, должна привлечь в Томск иностранных студентов. "Высшее образование в контексте экспорта <...> - это доходы всей страны, региона, города. Представьте, в Россию приедет дополнительно 200 тыс. иностранных студентов - иностранных граждан, достаточно активных, требовательных. А мы еще хотим, чтобы у нас остались жить и работать. Это вызов для всех нас", - сказал Котюков.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.