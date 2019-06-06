Лимаренко: "Россия" пока не обеспечила достаточный объем рейсов в Сахалинской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", с которой власти Сахалинской области вели переговоры о замещении рейсов ушедшей из региона авиакомпании "Аэрофлот", пока не смогла обеспечить достаточно количество авиарейсов для жителей региона, заявил в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора региона Валерий Лимаренко. По его словам, в настоящее время все авиабилеты на июнь на острове уже выкуплены.

В октябре прошлого года ТАСС сообщал, что выполнение основной части полетов по "плоским тарифам" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона) на Дальний Восток перешла от "Аэрофлота" к его дочерней компании "Россия". Информация об этом вызвала общественный резонанс в Сахалинской области. В декабре прошлого года Лимаренко заявил, что намерен вернуть в регион "Аэрофлот".

"Я считаю, что они ["Аэрофлот"] сделали очень недальновидно, и в социальном отношении не очень ответственно. Люди до сих пор говорят, что мы не имеем той услуги, которую мы имели в "Аэрофлоте". Мы договорились, что компания "Россия" компенсирует все эти потери. Мы уже несколько месяцев за это боремся, имеем определенные успехи, но, тем не менее, мы не можем вывезти людей в отпуск, у нас все билеты выкуплены до конца июня. Они ["Россия"] уже увеличили вдвое количество рейсов, но это не помогло", - сказал собеседник агентства.

Он признал, что полеты на Сахалин сегодня экономически невыгодны сами по себе. Но регион добывает нефть, газ и уголь на $13 млрд выручки в год, и чтобы эта работа продолжалась, людям нужно обслуживание авиацией.

"Ни "Аэрофлот" ни "Россия" эту задачу не решили. Мы постоянно на связи, постоянно идет дискуссия на эту тему, и я не отстану от них до тех пор, пока мы эту задачу не решим", - заявил Лимаренко.

"Аэрофлот" многие годы выполнял большую часть рейсов из центральной части страны на Дальний Восток, в том числе в Сахалинскую область, получая компенсационные субсидии из федерального бюджета. Авиакомпания объясняет свой уход двумя причинами: стремлением увеличить провозную емкость с помощью замены самолетов "Аэрофлота" воздушными суднами "России" большей вместимости и нежеланием поднимать стоимость авиабилетов. До ухода "Аэрофлота" двумя авиакомпаниями ("Аэрофлот" и "Россия") из Южно-Сахалинска в Москву выполнялось в летний период 13 рейсов в неделю, после осталось только семь.