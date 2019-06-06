Около 30 стран примут участие во II Международном форуме древних городов в Рязани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. II Международный форум древних городов пройдет в Рязани с 14 по 18 августа, свое участие в нем подтвердили делегации из 26 стран. Об этом ТАСС сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на полях Петербургского международного экономического форума.

"Этот форум - наш долгосрочный проект, который, мы надеемся, станет новым эффективным каналом взаимодействия между странами и народами. Свое участие в нем уже подтвердили делегации из 26 стран, <…> в том числе Молдовы, Сирии, Египта, Ирландии, Китая, Аргентины, США и других. И это не окончательная цифра, она будет увеличиваться", - сказал Любимов.

Он уточнил, что в текущем году одной из основных тем форума станет театральное искусство, поскольку 2019 год объявлен в России Годом театра.

В рамках форума также пройдет международная архитектурная конференция под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. "Эксперты обменяются опытом в использовании различных направлений сохранения исторической среды, а также обсудят возможности развития старинных поселений в соответствии с современными требованиями", - сказал собеседник агентства.

Впервые Международный форум древних городов прошел в Рязани в 2018 году. Тогда в нем приняли участие 14 стран, представляющие города, которым более 500 лет. В рамках форума были представлены мировые практики сохранения и преумножения древней и современной культуры, архитектуры и уникальных особенностей территорий, а также развития городов, пространств, людей и идей.