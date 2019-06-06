Глава Россотрудничества: мероприятия в честь Пушкина пройдут во всех представительствах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Мероприятия по случаю 220-летия со дня рождения Александра Пушкина пройдут во всех представительствах Россотрудничества. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава агентства Элеонора Митрофанова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вы знаете, 6 июня - это Международный день русского языка. Поэтому во всех представительствах Россотрудничества пройдут те или иные знаковые мероприятия", - сказала она.

По словам Митрофановой, поскольку 2019 год объявлен Годом театра, в ряде центров пройдут театральные представления, в других - поэтические конкурсы или акции "Читаем Пушкина". "Сейчас только вернулась с Ливадийского форума, где одной из секций как раз было "Читаем Пушкина". Это было все под раскидистым деревом в Ялте и собрало огромное количество местного населения", - рассказала она.