Лауреаты литературной премии для молодых авторов "Лицей" названы в Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Молодые писатели Павел Пономарев ("Мышиные песни"), Никита Немцев ("Ни ума, ни фантазии"), Анастасия Разумова ("Дрожащий мост") и поэты Оксана Васякина, Александра Шалашова, Антон Азаренков названы лауреатами III национальной премии "Лицей" им. А.С. Пушкина. Имена победителей объявили на торжественной церемонии на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве в четверг.

"Премия "Лицей" дает хороший старт. Вчера были определены 10 номинантов "Большой книги", главной литературной премии нашей страны, так вот в десятку вошла победительница первой премии "Лицей" Евгения Некрасова. Поэтому я очень хочу, чтобы те, кто сегодня получил премии, смогли войти и в номинанты "Большой книги", - сказал президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой подчеркнул, что все финалисты являются победителями. "Здесь нет проигравших, я понимаю разочарование и огорчение тех, кто не получает этот приз, мои пожелания организаторам премии "Лицей" - придумать что-то для каждого из сидящих здесь, они все победители - за ними осталось 2000 других соискателей", - отметил он.

По словам члена жюри, литературного критика Валерии Пустовой, в этом году отмечается очень высокий уровень работ. "Я читала их не как работы, а как книжки, которые даны мне как читателю, и я увлеклась, потому что это рукописи с занимательным сюжетом. Помимо тренда попытки художественно исследовать опыт молодого человека, который пытается найти себя и свое счастье современными способами, я отметила тренд на антиутопию. Однако мне больше понравилось художественное исследование, такое психологическое, плотное, с деталями современности, авторы впустили меня в мир современного молодого человека, это очень творческий мир, драйвовый, в нем много любви, поисков красоты, свободы, стремления к правде, он какой-то очень нелживый, мне очень понравился образ современного молодого человека в этих рукописях", - сказала она ТАСС.

Лауреатов выбирали из короткого списка премии, в который в этом году вошли 20 молодых писателей и поэтов. Шорт лист сформировал экспертный совет в составе Владимира Березина, Галины Климовой, Виктории Лебедевой, Ольги Новиковой, Михаила Бутова, Дмитрия Данилова и Виталия Пуханова, рассмотревший 2536 работ. Лауреатов определило жюри премии большинством голосов. В состав жюри под председательством писателя Александра Архангельского входят литературный критик Валерия Пустовая, издатель Борис Куприянов, поэт Дарья Суховей и др.

Специальный приз журнала "Юность" получили поэты Василий Нацентов и Евгения Баранова.

О премии

К рассмотрению принимались рукописи авторов возрастной категории от 15 до 35 лет. На соискание поступили 2536 заявки. Финансовую поддержку премии всецело оказывает южнокорейская группа компаний Lotte. Призовой фонд составляет 4,8 млн рублей. Премия включает две большие номинации - "Поэзия" и "Проза", в каждой из которых вручили по три приза. Победители в каждой из номинаций получили по 1,2 млн рублей, за второе место предусмотрен приз в размере 700 тыс. рублей, награда за третье место составляет 500 тыс. рублей.