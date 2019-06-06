Здание Минобороны в Москве разрисуют граффити с портретом Пржевальского

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Граффити с портретом русского путешественника, военного и ученого Николая Пржевальского украсит одно из зданий Минобороны России в Москве, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Русского географического общества (РГО).

Как рассказали в РГО, художники-граффисты нарисуют портрет путешественника 10 июня на здании, расположенном на Спартаковской улице, в котором находится Единый расчетный центр военного ведомства.

"Граффити в песочных тонах стилизовано под документы XIX века. В левом верхнем углу на карте путешествия Пржевальского в Центральную Азию будет размещен портрет путешественника. В правом нижнем - краткая биографическая справка. Все работы будут выполнены за счет РГО, к ним привлечены профессиональные художники", - сказали в пресс-службе.

Русское географическое общество размещает тематические граффити на стенах зданий разных городов России с 2016 года. Появился даже специальный термин - географфити. Первое из них нарисовали в Москве на углу Арбата и Серебряного переулка. В центре композиции оказалась полярная сова с острова Врангеля по мотивам фотографии Сергея Горшкова.

Осенью 2017 года в Чите и Улан-Удэ появились настенные рисунки, посвященные знаменитому путешественнику Гомбожабу Цыбикову, а в Смоленске - граффити с изображением снежного барса. В апреле этого года уличный арт-объекты появились на улице Удальцова в Москве. Портреты географа Михаила Певцова, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского и метеоролога Александра Воейкова нарисовали на здании трансформаторной подстанции.

Генерал-майор Николай Пржевальский - путешественник, географ, натуралист, писатель, почетный член Русского географического общества, обладатель Большой золотой Константиновской медали - высшей награды Императорского Русского географического общества. Девять лет провел в экспедициях в Уссурийском крае и Центральной Азии. Первым среди европейских географов подробно исследовал хребты Северного Тибета, горную систему Куньлунь, бассейны озер Лобнор и Кукунор, истоки Желтой реки. Открыл ряд новых видов млекопитающих. В ходе его экспедиций были собраны огромные зоологические и ботанические коллекции. Только гербарий экспедиций Пржевальского насчитывает около 15 тыс. растений.