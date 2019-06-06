Голодец: плавание становится самым популярным видом спорта среди детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Плавание становится самым популярным видом спорта в России у детей и молодежи, приток занимающихся плаванием за прошлый год составил 59 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец в четверг на Петербургском международном экономическом форуме.

"У нас произошли очень серьезные изменения в структуре занимающихся спортом среди детей и молодежи. На 59 тыс. человек за прошлый год увеличилось число детей и молодежи, занимающихся плаванием. У нас по стране сейчас плавание становится одним из самых популярных видов спорта, и мы нацеливаем регионы на развитие инфраструктуры для занятий плаванием", - сказала Голодец.

Она добавила, что следующий по популярности вид спорта - легкая атлетика. "На 40 тыс. человек увеличилось число регулярно занимающихся (детей). И хоккей - на 29 тыс.", - отметила вице-премьер.

Всего за прошлый год число людей, которые постоянно занимаются спортом, выросло на 4 млн человек и достигло 54,3 млн человек.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.