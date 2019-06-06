ТАСС - фотохост ПМЭФ-2019 - открыл бесплатный доступ к фотоматериалам форума

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС, официальное фотохост-агентство Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), открыло специальный сайт forumspb2019.tassphoto.com. На нем репортажи фотожурналистов ТАСС доступны к просмотру и бесплатному скачиванию в высоком разрешении для всех гостей, участников и представителей СМИ, аккредитованных на форуме, отметили представители агентства.

Сервис ТАСС позволяет в режиме реального времени получать доступ к фоторепортажам со всех мероприятий ПМЭФ. В шести основных разделах фотобанка - "Главные новости", "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия", "Спортивные мероприятия" и "Из жизни форума" будут аккумулироваться фотографии со всех мероприятий, открытых для СМИ. Также здесь содержатся архивные кадры с форумов предыдущих лет и с видами Санкт-Петербурга.

Обязательное условие использования изображений фотобанка в профессиональной деятельности - ссылка на ПМЭФ-2019.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.