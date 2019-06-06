Около 600 сотрудников МЧС обеспечивают безопасность ПМЭФ-2019

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. МЧС России привлекло к обеспечению безопасности Петербургского международного экономического форума более 600 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Работа по обеспечению безопасности форума продолжится во все дни его работы. Для этого создана масштабная группировка численностью порядка 600 сотрудников пожарно - спасательного гарнизона и 130 единиц техники. Создан постоянно действующий оперативный штаб", - сказал представитель министерства.

До начала форума сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу провели комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности. "Все объекты, на которых проводятся мероприятия ПМЭФ, оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Все они находятся в рабочем состоянии", - сообщили в МЧС.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.