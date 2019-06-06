Глава Press Association назвал дружеской встречу Путина с руководителями информагентств

ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Исполнительный глава британского холдинга Press Association Group Клайв Маршалл назвал очень хорошей и дружеской встречу президента России Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств, прошедшую в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом Маршалл сообщил корреспонденту ТАСС по телефону из Санкт-Петербурга.

"Это была очень хорошая встреча, у всех была возможность задать президенту России свои вопросы, а он в свою очередь общался в очень непринужденной манере, его ответы были обдуманными, примирительными, спокойными, как разговор между друзьями", - сказал Маршалл, который принял участие в этой встрече в пятый раз.

Глава Press Association Group отметил, что во время дискуссии были подняты разные международные темы, высоко оценив качество как вопросов, так и ответов на них.

"У вопросов было много разных направлений, потому что руководители каждого агентства подходили к этому событию через свою политическую и культурную призму. Я задал вопрос о российско-британских отношениях, представитель Японии - о предстоящих переговорах с Россией, были вопросы о выборах в США и сообщениях о влиянии на них России, были дискуссии о Договоре о нераспространении ядерного оружия", - сказал Маршалл.

"Было очень много хороших вопросов, на которые президент Путин, как обычно, дал полные ответы", - добавил он.

В организованной агентством ТАСС встрече, которая прошла в Овальном зале Константиновского дворца в Стрельне, помимо Маршалла, приняли участие президент испанского агентства EFE Фернандо Гареа, главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, гендиректор германского Deutsche Presse-Agentur Петер Кропш, исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg (США) Розалинд Мэтисон, президент агентства Associated Press (США) Гари Пруитт, исполнительный директор Kyodo News (Япония) Хироки Сугита, гендиректор иранского информагентства IRNA Сейед Зия Хашеми, президент китайского агентства "Синьхуа" Цай Минчжао и президент, гендиректор агентства France Presse Фабрис Фрис. Россию на встрече представлял генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.