Минздрав обсуждает вопрос увеличения возраста продажи табачной продукции

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Антитабачная концепция, направленная на сокращение потребления россиянами табака в России, не предполагает увеличение возраста, при котором будет разрешено продавать табачную продукцию, однако в Минздраве такая инициатива обсуждается. Об этом в четверг ТАСС сообщила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Антитабачная концепция [таких мер] не предполагает. Это просто ассоциация педиатров обратилась, чтобы увеличить возраст продажи. Я им ответила, что да, внутри Минздрава такие разговоры были, обсуждали в части запрещения продажи табака и алкоголя", - сказала она.

Ранее на сессии "Демографические вызовы XXI века: Как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" ПМЭФ Яковлева также сообщила об обсуждении в министерстве инициативы по повышению до 21 года возраста, с которого граждане смогут покупать крепкий алкоголь.

По данным Минздрава, ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 300 тыс. человек. Для борьбы с проблемой министерство подготовило новый проект концепции осуществления государственной антитабачной политики, согласно которой уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет. После этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.