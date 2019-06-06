Псковские власти совместно с "Транснефтью" откроют "Кванториум" и выставочный зал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области при помощи ПАО "Транснефть" намерены открыть в регионе второй детский технопарк "Кванториум" и выставочный комплекс в городе Изборск, где располагается одноименный Государственный музей-заповедник. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с ПАО "Транснефть" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По данным пресс-службы администрации региона, губернатор Михаил Ведерников и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Документ направлен на дальнейшее развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, а также на "создание благоприятных условий для решения основных социальных задач Псковской области".

"Транснефть" является одним из наших важных налогоплательщиков, активно участвует в социальной жизни региона. Совсем недавно было принято решение о передаче [региону] здания, [принадлежащего] "Транснефти", в городе Великие Луки, теперь там появится второй по счету в Псковской области детский "Кванториум". Компания активно помогает по решению инфраструктурных вопросов с точки зрения организации выставочного павильона в городе Изборск и является нашим партнером по проведению экономического форума торговых городов в рамках Ганзейских дней", - сказал губернатор.

По данным властей, в рамках соглашения "Транснефть" подтвердила готовность принимать участие в разработке и реализации различных инвестиционных проектов на территории региона, а также в рамках благотворительной и спонсорской деятельности инвестировать в социальную сферу, что позволит создать благоприятные условия для повышения уровня жизни населения. "Только в этом году на строительство выставочного комплекса в Изборске будет выделено более 50 млн рублей. Уверен, что впереди у нас еще много хорошего, вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - цитирует пресс-служба слова президента компании.

Ранее руководство Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Изборск" сообщало ТАСС о том, что намерено расширить площадь экспозиций за счет открытия в 2019 году нового выставочного центра, который будет построен на средства инвестора. По оценке экспертов, это позволит увеличить количество выставок, которые проводятся здесь музеями из других регионов России

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.