Эксперты на ПМЭФ обсудили инструменты популяризации ЗОЖ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Формирование моды на здоровый образ жизни и ответственный подход к этому вопросу позволят увеличить среднюю продолжительность жизни, считают участники панельной дискуссии "Здоровые регионы: проекты и лучшие практики", которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Эксперты считают, что около 60% ответственности за здоровье человека лежит на нем самом. Так, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай отметил, что власть должна стремиться стимулировать желание населения вести здоровый образ жизни. "И если мы не используем этот колоссальный ресурс, если мы не предпринимаем мер, чтобы человек стремился вести здоровой образ жизни, то, конечно, мы теряем колоссальный рычаг для изменения демографических показателей", - сказал он.

При этом, отметил Салагай, все предпринимаемые меры должны быть основаны на серьезных научных исследованиях. По данным замминистра, основная часть активностей по популяризации здорового образа жизни проводятся в регионах. А в некоторых субъектах РФ действуют дополнительные антитабачные и антиалкогольные меры, которые, по его словам, "всегда приветствуются".

Один из участников панельной сессии, президент по региону Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (EEMEA), MSD Нико Ван Хукке сказал, что вдохновлен результатами, которых достигла РФ по продолжительности жизни. "Я думаю, что вы действительно добиваетесь больших результатов, с которыми мы никогда не сталкивались в странах Восточной Европы", - сказал он.

Здоровый образ жизни необходимо сделать модным, считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян. "Мотивация и вовлеченность - то, что необходимо развивать. Вовлечение [к ведению ЗОЖ] граждан личным примером, начиная с детского возраста", - пояснил он.

С ним согласен и Салагай, который считает, что руководитель региона, муниципалитета и компании своим примером должен демонстрировать приверженность ЗОЖ. "Не для галочки, а именно вера в то, что это необходимо. Это существенно повышает эффективность программ", - сказал он.

По мнению основателя исследовательских центров "Креативные практики" и "Calvert 22", представителя России в международном совете Федерации креативных индустрий Нонны Матерковой, "у очень многих активных молодых ребят уже сформировано представление о ЗОЖ". "Это является важными трендом, частью мировоззрения", - сказала она. Матеркова считает, что такую молодежь необходимо поддерживать. Она добавила, что планируется проведение пяти фестивалей Love your health в пяти городах не только для молодежи, но и для семей с детьми, для пожилых людей.

Опыт регионов

Один из факторов влияния на состояние здоровья людей - это забота об их безопасности, считает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова. По ее словам, на дорогах автономного округа в прошлом году в результате ДТП погибли 165 человек, а это 8,3 человека на 100 тысяч. "Это на фоне того, что мы можем сделать с точки зрения организации здравоохранения, и насколько пренебрежительно относимся к собственной безопасности. В этом сегменте мы планируем добиться снижения с 8 до не больше 4 человек при том, что президент РФ поставил задачу стремиться к нулевой смертности на дорогах", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, актуальна проблема гибели от вождения в алкогольном опьянении. "Мы подумали, что это наш сегмент, то, чем мы будем заниматься и то, что принесет эффект. Заложили это предложение в госпрограмму "Качественные и безопасные дороги", - сказала Комарова. Она добавила, что в регионе ведется разработка системы интеллектуального транспортного комплекса, куда планируют включить систему автоматической фиксации нарушения ПДД.

Комарова подчеркнула, что в регионе за девять лет удалось добиться роста средней продолжительности жизни до 74,3 лет, теперь перед субъектом стоит задача увеличить ее до 78 лет за пять лет. При этом, по ее словам, все необходимые ресурсы в субъекте для этого есть. Также в регионе планируют с помощью отдельной программы добиться снижения потребления алкоголя работниками предприятий.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.