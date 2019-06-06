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ПМЭФ-2019

Мутко: объем недостроенного жилья для обманутых дольщиков составляет 14,4 млн кв м

Вице-премьер признал, что указанные цифры свидетельствуют о "большом масштабе бедствия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Общая площадь недостроенного жилья обманутых дольщиков по всей России на данный момент составляет около 14,4 млн кв. м, проблема касается свыше 200 тыс. семей. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Где-то 203 тысяч семей [обманутых дольщиков]. Это в целом около 14,4 миллионов квадратных метров [недостроенного жилья]", - сказал он и уточнил, что в эти цифры не выходят недостроенные дома "СУ-155" и "Урбан Групп", решение по которым уже принято. "По нашей статистике, а мы три месяца назад попросили все субъекты уточнить статистику ... - где-то 2028 домов в 73 субъектах РФ", - добавил он о количестве проблемных построек.

Вице-премьер признал, что указанные цифры свидетельствуют о "большом масштабе бедствия" с обманутыми дольщиками в жилищной сфере.

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияПМЭФ-2019
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