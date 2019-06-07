ВЦИОМ: более половины россиян дружат с представителями других вероисповеданий

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 80% россиян дружат с представителями другого поколения, более половины - с представителями других вероисповеданий. Об этом сообщается в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно данным ВЦИОМ, у наибольшего количества россиян есть друзья другого поколения - об этом заявили 84% опрошенных. Среди людей в возрасте от 35 до 44 лет их доля достигла 90%.

Друзья-иноверцы есть более чем у половины россиян: об их наличии сообщили 52% респондентов, среди молодежи от 18 до 24 лет - 63%.

Вторым по распространенности явлением стала дружба между мужчиной и женщиной. 82% опрошенных, а в возрасте от 25 до 34 лет - 92%, сказали, что у них есть друзья противоположного пола.

У 69% россиян есть друзья с иным уровнем дохода.

Наконец, почти у двух третей (64%) россиян есть друзья других национальностей, а среди молодых людей от 18 до 24 лет три четверти (76%) утвердительно ответили на вопрос об этом.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник", приуроченный к неофициальному Международному дню друзей, отмечающемуся 9 июня, был проведен 5 июня 2019 года. "Великий немецкий социолог Георг Зиммель высказал идею о том, что дружба - это продукт цивилизации и прежде всего является инструментом раскрытия личности. Мысль эта созвучна Сервантесу, от которого мир узнал о мудрости: "скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты" <…> Конструируя вокруг себя "ближний круг" из разнообразных элементов, человек предстает более современной, более совершенной личностью, способной к сложным и эффективным социальным связям", - прокомментировал его данные директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, цитату которого предоставила ТАСС пресс-служба ВЦИОМ.

Львов считает, что современное общество уже во многом избавилось от многих сословных, классовых и этнических предрассудков. "В последние годы человечество активно избавляется от гендерных, возрастных и религиозных условностей - не без труда, но это происходит", - цитирует его сообщение пресс-службы.

Неофициальный Международный день друзей отмечают 9 июня. В приуроченном к нему телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для выборки исследования, построенной на основе полного списка российских номеров мобильных и стационарных телефонов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, сообщает ВЦИОМ. Данные опроса взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.