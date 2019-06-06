Руководители информагентств стран СНГ обсудят планы сотрудничества в год юбилея Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Участники открывающегося в пятницу XXVI заседания Совета руководителей государственных информационных агентств стран СНГ (Информсовет СНГ) обсудят вопросы взаимодействия в освещении подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Организаторы мероприятия отмечают, что обсуждение в городе-герое на Неве вопросов подготовки к отмечаемой в будущем году исторической даты имеет большое символическое значение.

"Общая борьба наших народов с фашизмом и победа над коричневой чумой - завоевание, которое сплачивает не только поколения, прошедшие через смертельные испытания, но и их наследников", - подчеркнул председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Он отметил, что в последние годы усилились попытки искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, попытки обелить, реабилитировать и даже героизировать гитлеровцев и их приспешников.

По словам Михайлова, "в некоторых странах под лозунгами "декоммунизации" происходят откровенные издевательства над ветеранами, над памятниками и памятью о погибших". Он убежден, что в год 75-летия Победы на госинформагентствах лежит особая ответственность за то, чтобы в странах Содружества и за его пределами было отдано должное здравствующим ветеранам войны и памяти миллионов героически сражавшихся на полях боев и в тылу.

Руководители информагентств рассмотрят темы, связанные с подготовкой совместных проектов к юбилею Победы, обменяются опытом и планами по освещению таких крупных международных мероприятий, как II Европейские игры, которые будут проводиться в июне в Белоруссии, организации пресс-туров и творческих семинаров для журналистов и фотокорреспондентов. Планируется также обсудить вопрос об информационной поддержке Дельфийских игр на пространстве СНГ.

Совет сотрудничества журналистов Содружества

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.

Заседание Информсовета СНГ проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участники заседания участвуют в мероприятиях программы ПМЭФ, а также саммита крупнейших мировых информационных агентств, который ТАСС проводит шестой год подряд.