Почти 87 тыс. человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранному языку 7-8 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Абитуриенты сдадут 7 и 8 июня устную часть экзамена по иностранному языку в рамках основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) , сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Участники ЕГЭ 7 и 8 июня сдают устную часть экзамена по иностранному языку. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому, а с 2019 года еще и по китайскому языкам", - говорится в сообщении.

Заявления на сдачу устной части подали почти 87 тыс. человек, большинство из них будут сдавать экзамен по английскому языку - более 84 тыс. Немецкий язык сдают примерно 1400 участников, французский - порядка 900, испанский - около 150, китайский - более 70.

"Китайский язык - более сложный, чем европейские языки, которые сдаются в форме ЕГЭ. Включение его в ЕГЭ - очень серьезный вызов. Я думаю, мы успешно с ним справились. Введение ЕГЭ по китайскому языку можно считать отправной точкой и движущей силой для модернизации и стандартизации системы обучения этому предмету в целом", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Сергея Кравцова.

Раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. Продолжительность экзамена составляет 15 минут, а минимальная оценка на ЕГЭ по иностранному языку - 22 балла.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировались почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники этого года.